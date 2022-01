Arrivano i carabinieri ma non ha il Green Pass: uomo rimane chiuso nel bagno del treno

27 Gennaio 2022 11:38

Un uomo di mezza età è rimasto chiuso nel bagno del treno perché senza Green Pass: voleva sfuggire ai controlli, ma alla fine ha ceduto

Doveva prendere il treno, ma non aveva il Green Pass. E così, per provare a sfuggire ai controlli, è rimasto chiuso nel bagno del treno. E’ accaduto questo a Roma, dove i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di un addetto alla protezione aziendale della stazione. Il treno regionale era in partenza per Scauri ma, all’arrivo dei Carabinieri, l’uomo è rimasto chiuso nel bagno per evitare che venisse scoperto. Si tratta di un 47enne romano che alla fine ha ceduto, aprendo la porta. E’ stato fatto scendere dal treno perché privo, oltreché di Green Pass, anche di biglietto, ed è stato sanzionato.