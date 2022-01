Calabria, Dalila Nesci: “al via treni e bus per l’Istituto Nautico di Pizzo”

31 Gennaio 2022 18:04

Dalila Nesci annuncia che dalla giornata di domani, martedì 1 febbraio, sarà attivo il nuovo servizio di treno più bus per raggiungere l’Istituto Nautico di Pizzo

“Ormai da anni l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo scontava la soppressione della fermata ferroviaria, che impediva la frequentazione agli studenti provenienti da zone limitrofe o da altre regioni. Sin dall’inizio del mio incarico ho lavorato a una soluzione e, anche in occasione della visita del Presidente Mattarella per l’inaugurazione dell’anno scolastico, ho sollevato la questione del collegamento con l’Istituto. Dopo diverse interlocuzioni con i soggetti coinvolti, finalmente domani partirà il nuovo servizio di treno più bus per raggiungere l’ITTL di Pizzo”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, che aggiunge: “il collegamento sarà effettuato tramite treni e navette bus con hub dalla stazione di Vibo Valentia-Pizzo e l’Istituto Nautico 1874. Il nuovo servizio accorcia le distanze tra l’hub ferroviario e i collegamenti dalla Stazione Fs di Vibo Valentia-Pizzo all’Istituto Nautico, in orario utile per seguire le lezioni e soddisfare così le esigenze degli studenti. L’ITTL rappresenta un’eccellenza a livello nazionale sul piano della formazione nel settore del trasporto marittimo e, per questo, è scelto da sempre più studenti provenienti non solo dalla Calabria ma da tutta Italia. Dopo tanti anni, finalmente da domani gli studenti avranno la possibilità di raggiungere l’Istituto Nautico di Pizzo, un’eccellenza della Calabria che è nostro dovere valorizzare. Continueremo a lavorare – conclude Nesci – per potenziare le infrastrutture e rafforzare la viabilità al Mezzogiorno con l’obiettivo di garantire i servizi essenziali a tutti i cittadini”.