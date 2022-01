Serie D, l’Acireale alza la voce: “gara con la Cavese condizionata da errori arbitrali, inviata lettera di rimostranze”

24 Gennaio 2022 22:44

La nota ufficiale dell’Acireale, che denuncia quanto accaduto nella gara contro la Cavese

“L’A.S.D. Città di Acireale 1946, considerati i gravi errori arbitrali che hanno oggettivamente condizionato l’esito della gara Acireale – Cavese, ha ritenuto doveroso rivolgere ai competenti organi federali una lettera di rimostranze, a tutela non solo dei sacrifici della Società e dei propri tifosi ma più in generale dei principi dello sport intesi come competizione corretta e leale. A tal fine è stato sollecitato un incontro con l’ Associazione Italiana Arbitri e la Lega Nazionale Dilettanti con lo scopo di verificare insieme tali casistiche più volte riscontrate nel corso del campionato, affinché sia massima l’attenzione e l’impegno per la seconda parte di stagione”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale diramata dall’Acireale.