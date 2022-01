Serie B, i recuperi: pari per Cosenza e Crotone, stop Alessandria e la Reggina sorride. La nuova classifica

30 Gennaio 2022 16:32

Sono terminati i recuperi di Serie B, in campo anche Cosenza e Crotone: i risultati e la classifica

Si sono appena conclusi i tre recuperi della 19ª giornata di Serie B, rinviati a suo tempo causa Covid. Impegnate due delle tre calabresi del girone, Cosenza e Crotone, entrambe in grado di strappare due buoni pari in trasferta. 1-1 a Cittadella e 1-1 a Parma. Ragazzi di Occhiuzzi avanti in avvio con Caso e raggiunti da Okwonkwo a fine primo tempo, quelli di Modesto bravi a raggiungere il pari all’89 con Marras dopo vantaggio di Vazquez. Nello scontro diretto tra Vicenza e Alessandria, successo per i padroni di casa di misura. In generale, tutti e tre risultati sorridono alla Reggina. Di seguito il programma completo e la nuova classifica.

RISULTATI RECUPERI 19ª GIORNATA

ore 14:30

Cittadella-Cosenza 1-1

Vicenza-Alessandria 2-1

Parma-Crotone 1-1

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 40 Pisa 39 Brescia 38 Cremonese 35 Benevento 35 Monza 35 Frosinone 34 Ascoli 32 Cittadella 31 Perugia 28 Como 26 Ternana 24 Parma 24 Reggina 23 Spal 22 Alessandria 20 Cosenza 17 Crotone 13 Pordenone 11 L.R. Vicenza 11

PROSSIMO TURNO SERIE B (21ª GIORNATA)

SABATO 5 FEBBRAIO

ore 14:00

Alessandria-Pisa

Benevento-Parma

Como-Lecce

Cosenza-Brescia

Crotone-Cittadella

Ternana-Reggina

ore 16:15

Frosinone-L.R. Vicenza

ore 18:30

Ascoli-Perugia

DOMENICA 6 FEBBRAIO

ore 16:15