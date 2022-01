Serie B, comunicate data e ora delle gare dalla 21ª alla 27ª giornata: tour de force micidiale, 7 partite in un mese

29 Gennaio 2022 18:08

Il programma completo delle gare dalla 21ª alla 27ª giornata di Serie B: tre turni infrasettimanali, sette gare in un mese

La Lega B ha comunicato, attraverso una nota, le date e gli orari delle partite dalla 3ª alla 9ª giornata di ritorno. Si tratta di un tour de force micidiale, con ben 7 partite in un mese. Si giocherà praticamente ogni 3 giorni, per recuperare i turni rinviati dopo la sosta natalizia prolungata per il Covid. Di seguito il programma completo.

3ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 12 febbraio 2022

ore 14.00 CITTADELLA – CREMONESE

ore 14.00 L.R. VICENZA – COSENZA

ore 14.00 MONZA – SPAL

ore 14.00 PARMA – PORDENONE

ore 14.00 PISA – TERNANA

ore 16.15 PERUGIA – FROSINONE

ore 16.15 REGGINA – CROTONE

Domenica 13 febbraio 2022

ore 15.30 ASCOLI – COMO

ore 15.30 BRESCIA – ALESSANDRIA

ore 15.30 LECCE – BENEVENTO

4ª GIORNATA DI RITORNO

Martedì 15 febbraio 2022

ore 18.30 COSENZA – PERUGIA

ore 18.30 CREMONESE – PARMA

ore 18.30 PISA – L.R. VICENZA

ore 18.30 PORDENONE – CITTADELLA

ore 18.30 SPAL – REGGINA

ore 18.30 TERNANA – MONZA

Mercoledì 16 febbraio 2022

ore 18.30 ALESSANDRIA – LECCE

ore 18.30 BENEVENTO – ASCOLI

ore 18.30 CROTONE – BRESCIA

ore 18.30 FROSINONE – COMO

5ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 19 febbraio 2022

ore 14.00 ASCOLI – ALESSANDRIA

ore 14.00 L.R. VICENZA – SPAL

ore 14.00 MONZA – PISA

ore 14.00 PARMA – TERNANA

ore 14.00 REGGINA – PORDENONE

ore 16.15 PERUGIA – CREMONESE

Domenica 20 febbraio 2022

ore 15.30 BRESCIA – FROSINONE

ore 15.30 CITTADELLA – BENEVENTO

ore 15.30 COMO – COSENZA

ore 15.30 LECCE – CROTONE

6ª GIORNATA DI RITORNO

Martedì 22 febbraio 2022

ore 18.30 ALESSANDRIA – PERUGIA

ore 18.30 CREMONESE – L.R. VICENZA

ore 18.30 PISA – PARMA

ore 18.30 PORDENONE – MONZA

ore 18.30 SPAL – TERNANA

Mercoledì 23 febbraio 2022

ore 18.30 BENEVENTO – COMO

ore 18.30 BRESCIA – ASCOLI

ore 18.30 CROTONE – COSENZA

ore 18.30 FROSINONE – REGGINA

ore 18.30 LECCE – CITTADELLA

7ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 26 febbraio 2022

ore 14.00 COMO – BRESCIA

ore 14.00 COSENZA – ALESSANDRIA

ore 14.00 L.R. VICENZA – PORDENONE

ore 14.00 PARMA – SPAL

ore 14.00 TERNANA – CREMONESE

ore 16.15 PERUGIA – BENEVENTO

Domenica 27 febbraio 2022

ore 15.30 ASCOLI – CROTONE

ore 15.30 CITTADELLA – FROSINONE

ore 15.30 MONZA – LECCE

ore 15.30 REGGINA – PISA

8ª GIORNATA DI RITORNO

Martedì 1 marzo 2022

ore 18.30 ALESSANDRIA – COMO

ore 18.30 BENEVENTO – CREMONESE

ore 18.30 BRESCIA – PERUGIA

ore 18.30 TERNANA – PORDENONE

Mercoledì 2 marzo 2021

ore 18.30 FROSINONE – COSENZA

ore 18.30 LECCE – ASCOLI

ore 18.30 MONZA – PARMA

ore 18.30 PISA – CROTONE

ore 18.30 REGGINA – L.R. VICENZA

ore 18.30 SPAL – CITTADELLA

9ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 5 marzo 2022

ore 14.00 CITTADELLA – MONZA

ore 14.00 COMO – SPAL

ore 14.00 PARMA – REGGINA

ore 14.00 PORDENONE – PISA

ore 16.15 CREMONESE – BRESCIA

Domenica 6 marzo 2022

ore 15.30 ASCOLI – FROSINONE

ore 15.30 COSENZA – BENEVENTO

ore 15.30 CROTONE – ALESSANDRIA

ore 15.30 L.R. VICENZA – TERNANA

ore 15.30 PERUGIA – LECCE