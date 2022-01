Serie A, la bozza del nuovo protocollo Covid: stop col 35% dei positivi e quarantena soft

12 Gennaio 2022 10:45

Pronto per essere varato il nuovo protocollo normativo “limita Asl” che regolamenta la gestione dei campionati di calcio, basket e pallavolo: stop solo con il 35% dei positivi e quarantena soft

Manca solo l’ok definitivo per il documento che regolerà le nuove norme che ridurranno la discrezionalità delle Asl nella gestione dei casi di positività nei campionati di vertice di calcio, basket e pallavolo. Nel documento si torna a parlare di “quarantena soft”, la misura che consentì al calcio di ripartire dopo il primo lockdown permettendo ai calciatori a contatto con i positivi di continuare ad allenarsi e giocare le partite. Nella bozza che dovrà passare al vaglio del Cts, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, si parla anche di nuovo limite per la positività dei calciatori in rosa: il rinvio avverrà al raggiungimento della positività del 35% dei calciatori del “gruppo squadra”, definizione che non comprenderà i calciatori aggregati dalla primavera. In caso di singola positività inoltre, vale la quarantena soft, in caso di più positività entrano in ballo le nuove norme. Chi si è vaccinato negli ultimi 120 giorni, viene posto in regime di “autosorveglianza”; chi ha ricevuto la dose da più di 120 giorni, va in quarantena soft (può allenarsi e giocare) per 3 giorni e non in isolamento per 5 giorni.