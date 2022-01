Serie A, fioccano i casi di Covid e le Asl fermano le squadre: tre partite della 20ª Giornata a rischio 

5 Gennaio 2022 17:44

Le Asl territoriali fermano Salernitana, Torino e Udinese a causa dei troppi contagi: a rischio 3 gare della 20ª giornata di Serie A

Aumentano i contagi di Covid in Serie A. Le squadre, dopo la ripresa degli allenamenti post pausa natalizia, comunicano giornalmente una manciata di nuovi positivi al punto che attualmente sono in corso un’ottantina di casi nelle 20 rose del massimo campionato italiano. Domani dovrebbe andare in scena la 20ª Giornata, la prima del girone di ritorno, visto che la Lega non sembra voler prendere in considerazione ipotesi di rinvio. Tre gare però potrebbero non disputarsi. Le Asl territoriali hanno imposto il blocco a Salernitana, Torino e Udinese che, ad oggi, non scenderanno in campo nelle rispettive partite contro Venezia, Atalanta e Fiorentina.

La Salernitana è stata la prima ad essere fermata: i granata hanno 11 positivi nel gruppo squadra, 9 dei quali fra i giocatori, e attualmente circa 30 persone compreso l’allenatore Colantuono e lo staff in isolamento. In questo caso, l’intera squadra è bloccata sul territorio e non per una trasferta, come accaduto nei casi passati e in quelli attualmente in corso. Niente viaggio per il Torino alla volta di Bergamo. I ragazzi di Juric sono stati fermati dall’Asl Città di Torino che ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra per 5 giorni da oggi a causa di 5 positività fra i calciatori e 2 fra i membri dello staff. L’Udinese ha cancellato il proprio volo alla volta di Firenze (un charter c300505 previsto alle 18:00) in attesa di comunicazioni dall’Asl di riferimento: attualmente i friulani contano 9 positivi, 7 dei quali sono calciatori.