Caso Djokovic, appello respinto e visto revocato: sarà espulso dall’Australia! Al suo posto negli Australian Open il siciliano Caruso

16 Gennaio 2022 10:33

Confermata la revoca del visto di Novak Djokovic: il tennista, sprovvisto di vaccino, non può restare in Australia e non giocherà gli Australian Open. Al suo posto Salvatore Caruso

Si conclude la telenovela Novak Djokovic. Undici giorni di passione dal suo arrivo a Melbourne con tanto di interrogatorio all’aeroporto, passando per la detenzione in hotel fino ai ribaltoni in tribunale e alla decisione del ministro. L’ultimo atto è arrivato quest’oggi: la Corte australiana ha optato per il respingimento dell’appello dei legali del serbo. Il visto di Djokovic è revocato, sarà espulso dall’Australia e non giocherà gli Australian Open. Al suo posto il siciliano Salvatore Caruso come lucky looser.

Il quotidiano The Age ha pubblicato una dichiarazione di Novak Djokovic nella quale il tennista esprime il suo stato d’animo: “sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta, il che significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal Paese. Mi dispiace che l’attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo. Vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari del torneo, allo staff, ai volontari e ai fan tutto il meglio per questa edizione. Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra, i tifosi, i tifosi e i miei compagni serbi per il vostro continuo supporto. Siete stati tutti una grande fonte di forza per me“.