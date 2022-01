Sicilia: stop alla riapertura delle scuole, tre giorni di rinvio poi nuova task force. Tutti i DETTAGLI

8 Gennaio 2022 15:04

Sicilia: il Governo Musumeci rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire una verifica di tutti gli aspetti organizzativi

Nonostante è circa due anni che conviviamo con il virus e adesso c’è più del 90% della popolazione vaccinata e si è raggiunto il 100% di vaccini tra il personale scolastico, il Governo Musumeci ha deciso di rinviare la riapertura delle scuole in Sicilia di tre giorni per consentire una verifica di tutti gli aspetti organizzativi. Quindi la riapertura non sarà più il 10 gennaio ma il 13 gennaio previa una nuova riunione della task force. A chiedere il rinvio del ritorno in classe e l’avvio della dad per “tutelare la salute” ieri erano stati 200 sindaci. La riunione, che si è svolta in modalità telematica, era stata convocata dal governo regionale proprio per trovare una mediazione. Presenti gli assessori alla Salute e all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto Lagalla.