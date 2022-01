Scuole chiuse a Messina, il sindaco De Luca annuncia una nuova ordinanza per tornare in dad

16 Gennaio 2022 14:58

Messina, il sindaco Cateno De Luca ha annunciato, nel corso della sua diretta, che preparerà una nuova ordinanza che prevede la chiusura della scuola

Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, non avendo ricevuto risposta da parte del Governo Draghi in merito alla richiesta di una proroga dell’obbligo del Super Green Pass sui trasporti, sta protestando da questa mattina alla Rada San Francesco.

Il primo cittadino ha fatto allestire un gazebo dove passerà la notte, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, e sta chiedendo di preparare uno striscione con la scritta: “Basta con il sequestro di Stato“. Inoltre De Luca, nel corso della diretta ha preannunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: “l’ordinanza sarà pronta dopo le 19:00″. Sembrerebbe sia in arrivo in serata il Governatore siciliano, Nello Musumeci per dare manforte alla protesta.