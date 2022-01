Reggio Calabria: scuole chiuse a Bova Marina fino al 22 gennaio

14 Gennaio 2022 21:12

Il Sindaco Zavettieri ha prorogato l’ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado

Il Sindaco di Bova Marina, Saverio Zavettieri, ha firmato nel tardo pomeriggio la proroga dell’ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino al 22 gennaio 2022. “La decisione è motivata dalla necessità di tutelare la salute pubblica, specialmente quella dei ragazzi. Siamo tutti consapevoli che la Didattica a Distanza non sia una soluzione ottimale né per i ragazzi ed i docenti né per le famiglie, tuttavia l’attuale situazione epidemiologia si riflette inesorabilmente anche sul mondo della scuola e ciò comporta la necessità di salvaguardare la salute di tutti. È indispensabile, affinché si possa tornare al più presto alla normalità, rispettare tutte le norme in termini di distanziamento sociale, igiene delle mani ed utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale. Si ringraziano tutte le istituzioni scolastiche e le famiglie per la collaborazione volta al benessere collettivo”, si legge nella nota.