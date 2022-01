Reggio Calabria, cresce l’apprensione per Agostino Ascone scomparso da Taurianova il 27 dicembre

18 Gennaio 2022 22:01

Reggio Calabria, ancora nessuna traccia di Agostino Ascone scomparso da 23 giorni

Non si hanno ancora notizie di Agostino Ascone, l’uomo scomparso da Taurianova il 27 dicembre scorso. I familiari hanno inviato a StrettoWeb questo messaggio nella speranza che l’uomo venga ritrovato: “Noi familiari di Ascone Agostino, scomparso dal 27 dicembre, rappresentiamo che nonostante oggi siano già trascorsi 23 giorni dalla scomparsa del nostro congiunto, ci sentiamo abbandonati nella nostra disperazione e senza ricevere nessuna notizia. Chiediamo a tutti, dalle persone eventualmente a conoscenza di fatti, alle istituzioni tutte, con accorata preghiera, di ricevere notizie e non far continuare questo silenzio assordante”.