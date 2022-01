Reggio Calabria: l’attore Saverio Malara protagonista della fiction di Rai 1 “La sposa”

16 Gennaio 2022 18:55

Stasera su Rai 1 inizia la fiction “La sposa” a cui partecipa il bravo attore di Reggio Calabria Saverio Malara

Sarà protagonista della della fiction di Rai 1 “La sposa”, in onda da questa, l’attore di Reggio Calabria, Saverio Malara. Il film in tre puntate ha come protagonisti principali Serena Rossi e Giorgio Marchesi. La storia è ambientata in parte in Calabria. Giuseppe Agliano sul proprio profilo facebook, scrive: “Saverio ha fatto molta gavetta, soprattutto nel teatro popolare dialettale, spesso protagonista dei lavori diretti da Nanni Barbaro. Mi auguro che questa opportunità sia per lui un buon trampolino e gli faccio i migliori auguri anche se è comunista”.