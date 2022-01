Sarri sulla confusione in Serie A: “ci dicano se il Covid è pericoloso, altrimenti diventa semplice influenza”

6 Gennaio 2022 19:17

Le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri sulla questione Covid e sulla confusione regnante in Serie A tra rinvii, interventi dell’Asl e della Lega e protocolli cambiati in poche ore

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, al termine del rocambolesco pari interno contro l’Empoli di questo pomeriggio, ha anche parlato della questione Covid e della confusione regnante in Serie A tra rinvii, interventi dell’Asl e della Lega e protocolli cambiati in poche ore. “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si ferma il calcio altrimenti si declassa a semplice influenza“, le parole del tecnico toscano. “Siamo in mano alle decisioni di venti regioni e quello che è un focolaio per uno non lo è per l’altro. Se la decisione arriva dalle Asl è dura fare un protocollo”.