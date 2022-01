Sanremo 2022, nessuna restrizione per il Teatro Ariston: via libera al 100% della capienza

20 Gennaio 2022 13:07

Non ci sarà alcun limite di capienza per il Teatro Ariston in vista di Sanremo 2022: la struttura potrà ospitare il 100% della propria capienza di pubblico

L’anno scorso il Festival di Sanremo 2021 è andato in onda con la platea completamente vuota a causa della totale assenza di pubblico. Quest’anno, è il caso di dirlo, si cambia musica. Al termine dell’ultimo Comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura a Sanremo, in vista della kermesse della canzone italiana (in programma dall’1 al 5 febbraio), si è optato per il via libera al 100% della capienza del Teatro Ariston che ospiterà il Festival di Sanremo 2022. L’annuncio è arrivato dal sindaco Alberto Bianchieri. Sul tavolo i temi riguardanti la presenza della nave da crociera, red carpet e zona rossa. “Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c’è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire, che la nave in rada a Sanremo non sarà un albergo. – ha dichiarato il sindaco Alberto Bianchieri – Non si farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me sarà anche un’occasione importante per la città e per la promozione di tutto il territorio”.

Il prefetto di Imperia, Armando Nanei, ha dichiarato: “gli addetti ai lavori saranno super controllati. Le persone che accederanno al red carpet, per poi entrare all’Ariston, dovranno essere munite di Green Pass rafforzato, mascherina Ffp2 e di tutte le autorizzazioni previste. Per gli spettatori sarà sufficiente soltanto la certificazione verde, ma niente tampone. Faremo di tutto per evitare assembramenti e per il massimo rispetto delle norme con collaborazione di tutti gli enti interessati. Stiamo ancora predisponendo il giusto per l’ingresso a teatro, ma si rispetteranno in maniera assoluta le norme. All’ingresso e all’uscita dell’Ariston ci saranno percorsi dedicati, per evitare momenti di assembramento”.