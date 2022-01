Sanremo 2022, Gianni Morandi a rischio esclusione: il brano “Apri tutte le porte” appare e scompare dai social

4 Gennaio 2022 11:12

Gianni Morandi rischia l’esclusione da Sanremo 2022: un frammento del brano “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti, è apparso per errore sui social

Gianni Morandi è pronto a tornare a Sanremo per l’edizione 2022, ma sulla sua partecipazione spunta subito un giallo. La presenza dell’eterno ragazzo della musica italiana è, infatti, a rischio a causa di un particolare episodio avvenuto sui social. Morandi, in barba ai suoi 77 anni, è attivissimo sui social che usa per informare i propri fan sulla sua vita privata con foto e filmati sempre molto apprezzati. Proprio i social potrebbero costargli l’esclusione. Un frammento del brano “Apri tutte le porte“, scritto per lui da Jovanotti, è stato pubblicato per errore nel suo profilo, mentre Morandi parlava con il produttore dj Mousse T della canzone, con il brano in sottofondo. Il pezzo è stato subito rimosso, ma l’errore non è sfuggito all’occhio attento della rete. In termini di regolamento, vista l’esclusività delle canzoni che dovranno essere presentate, il cantante di Monghidoro può essere squalificato.

Rai 1 e direzione artistica del Festival dovranno ragionare sul caso. Non mancano però le ‘assoluzioni’. L’anno scorso ad esempio, Fedez pubblico per errore su Instagram una parte del brano portato in gara con Francesca Michielin, canzone che venne ugualmente ammessa e arrivò addirittura seconda. ”La durata dell’interpretazione nel video, postato e successivamente cancellato dall’artista, – scrisse la Rai nelle motivazioni – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione“.