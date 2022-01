Sanità in Calabria, Tripodi (FI): “con le assunzioni all’ospedale di Cosenza continua la buona politica di Occhiuto”

19 Gennaio 2022 15:06

Sanità, Tripodi: “in Calabria continua la buona politica del Presidente Occhiuto”

“In Calabria continua la buona politica del Presidente Occhiuto, che ieri ha annunciato il via libera alla assunzione a tempo indeterminato di 201 risorse, tra infermieri, amministrativi e operatori socio sanitari per l’ospedale “Annunziata” di Cosenza”. Lo scrive in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia. “Nuove forze, nuove professionalità al servizio della salute dei calabresi. Ancora una dimostrazione della svolta che la determinazione e la grande competenza di Roberto Occhiuto hanno portato in Calabria: stop a sprechi, a tagli indiscriminati, alla mancanza di personale. Ora è il tempo di dare finalmente risposte ai cittadini, che devono sapere che possono contare su servizi efficienti e su una sanità davvero di qualità. Avanti presidente, continua così”, conclude.