Sanità in Calabria, Siclari: “con Occhiuto cambio di passo”

5 Gennaio 2022 18:09

Calabria, Sicilari: “il Presidente della Regione Roberto Occhiuto ha impresso una decisa accelerazione per far sì che la sanità calabrese cominci a funzionare”

“È evidente che il neo commissario della Sanità in Calabria, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, ha impresso una decisa accelerazione per far sì che la sanità calabrese cominci a funzionare”. E’ quanto afferma il Senatore di Forza Italia, Marco Siclari, Capogruppo in Commissione Salute. “I progressi sia nella gestione dell’emergenza vaccinale sia nella gestione ordinaria sono sotto gli occhi di tutti. Roberto Occhiuto, oggi nel nuovo ruolo che riveste, sta proseguendo nelle battaglie di Forza Italia per dare ai calabresi una sanità dignitosa e decorosa. Fa estremo piacere che il cambio di passo abbia già consentito alla regione di figurare bene, sia in termini assoluti che in percentuale, nell’attuazione del piano vaccinale risultando la prima regione d’Italia”, conclude.