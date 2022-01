Sanità in Calabria, Occhiuto: “accordo con l’Areu per importare buone pratiche sull’emergenza-urgenza”

5 Gennaio 2022 13:05

Sanità in Calabria, Occhiuto: “tra qualche mese dovremo avere anche noi un sistema di emergenza civile”

“Da anni in Calabria le ambulanze arrivano in ritardo e senza attrezzature. Ho un obiettivo: tra qualche mese dovremo avere anche noi un sistema di emergenza civile. Sulle questioni davvero importanti, come il sistema dell’emergenza-urgenza nella sanità, voglio vedere personalmente come operano le altre Regioni”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Soprattutto, ad esempio, quelle nelle quali le ambulanze chiamate per il pronto intervento arrivano in tempo e adeguatamente attrezzate. A volte basta importare buone pratiche (senza inventarsi nulla di nuovo), motivare il personale (e magari procedere a nuove assunzioni) e, soprattutto, fare organizzare i servizi a persone capaci. Per questo sono andato a Milano e ho stipulato un accordo con l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza-urgenza della Lombardia. Avanti senza sosta”, conclude Occhiuto.