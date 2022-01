Sandro Pochesci sentenzia: “la Reggina la vedo male, è in difficoltà”

21 Gennaio 2022 13:33

Le parole del tecnico Sandro Pochesci sulla Reggina

Ve lo ricordate? Sicuramente sì. Non è storia molto vecchia. In principio fu Reggina-Casertana del 2019, ma non mancarono più volte altre punzecchiate alla squadra dello Stretto. Stiamo parlando del tecnico Sandro Pochesci, ex tra le altre anche di Ternana e Bisceglie. Intervistato da Pianeta Serie B, ha parlato del campionato cadetto e degli amaranto: “La Serie B è tremenda, spesso non si riesce a risalire la classifica. Delle ultime credo molto nel Crotone mentre ultimamente vedo male la Reggina che è molto in difficoltà. Per me il Crotone andrà via quindi le ultime due dovranno provare a ricucire lo strappo sul Cosenza”.