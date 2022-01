La Salernitana è salva: Danilo Iervolino è il nuovo proprietario del club, offerta accettata sul gong

1 Gennaio 2022 04:53

L’offerta di Danilo Iervolino per l’acquisto della Salernitana è stata ufficialmente accettata pochi minuti prima del termine ultimo della cessione: la società campana completerà la stagione di Serie A

Salernitana salva, almeno per ora. Non si parla di salvezza sul campo, per quella, seppur difficile, si dovrà attendere la fine del campionato. E i tifosi la attenderanno con piace. Fino a poche ore fa, infatti, questa possibilità stava per svanire nel nulla. Scadeva alle 23:59 di oggi, venerdì 31 dicembre, il termine ultimo per formalizzare la cessione della Salernitana che aveva usufruito di una proroga concessa per risolvere la questione legata alla doppia proprietà del presidente Claudio Lotito, già patron della Lazio.

Proroga che sembrava non aver avuto gli effetti sperati in quanto si è arrivati in extremis alla cessione che, a dirla tutta non è ancora avvenuta. Ma avverrà. Nel pomeriggio odierno sono state diverse le offerte, alcune reali altre solo rumor, messe sul piatto. I trustee hanno passato al vaglio le principali, scegliendo quella di Danilo Iervolino, fondatore ed ex presidente dell’Università Telematica Pegaso. L’imprenditore campano ha dichiarato: “farò di tutto per salvare il club, punterò sui giovani e la crescita del club“. Con l’avvenuta accettazione della proposta formulata da Iervolino (investimento di poco inferiore ai venti milioni di euro) la Federcalcio concederà quarantacinque giorni di proroga per definire l’operazione.