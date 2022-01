9 Gennaio 2022 19:14

Un decreto di un vescovo ha stabilito che i preti non vaccinati non potranno distribuire la comunione

I sacerdoti non vaccinati non potranno distribuire la comunione. La decisione è stata stabilita da un decreto del vescovo della diocesi di Teano-Calvi (Caserta), Giacomo Cirulli, che ha esteso il divieto anche a diaconi e laici sempre non vaccinati. Il motivo? Per la pandemia “in costante e grave peggioramento”. Lo stesso decreto ha anche deciso la sospensione di ogni “attività pastorale, catechistica e formativa in presenza”.