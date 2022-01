Rosarno, la denuncia dell’Ugl: “mancati pagamenti ai lavoratori del Consorzio di Bonifica”

L’Ugl Agroalimentare della Calabria, preso atto delle numerose e ripetute segnalazioni ricevute da parte di lavoratori stagionali Acquaioli e personale Impiegatizio del Consorzio di Bonifica di Rosarno relative ai gravi e non più accettabili ritardi nel pagamento di stipendi e salari che perdurano da oltre 10 mesi, chiede la convocazione di un apposito tavolo sindacale per l’approfondimento dei termini della situazione.

La lettera al Consorzio di Bonifica, all’assessore regionale Gallo ed al Prefetto di Reggio Calabria:

“Questa segreteria Ugl Agroalimentare della Calabria, preso atto delle numerose e ripetute segnalazioni ricevute da parte di lavoratori stagionali Acquaioli e personale Impiegatizio del Consorzio di Bonifica di Rosarno (RC) relative ai gravi e non più accettabili ritardi nel pagamento di stipendi e salari che perdurano da oltre 10 mesi, esprime richiesta di convocazione di un apposito tavolo sindacale per l’approfondimento dei termini della situazione, il confronto di merito ed il superamento della problematica in essere che crea rilevanti e, non ulteriormente tollerabili, disagi ai lavoratori ed alle loro famiglie, spesso monoreddito e già colpite dalla difficile emergenza sanitaria dovuta alla pandemia dal virus cinese Covid 19. Questa Segreteria Regionale sollecita la dovuta attenzione alla problematica esposta e l’attivazione da parte della Regione Calabria di ogni utile iniziativa atta al suo superamento, evidenziando altresì come in assenza di adeguati riscontri positivi saranno indette azioni di protesta, con possibili gravi conseguenze per l’aziende agricole che fruiscono del servizio irriguo della piana di Gioia Tauro”.Il segretario Ugl Agroalimentare della Calabria

Guido Cordova Castellani