Ritorna in Calabria William Bonanno, il giovane con problemi psichici scomparso e ritrovato in Olanda

25 Gennaio 2022 18:20

È rientrato presso l’aeroporto di Lamezia Terme, nella serata di ieri, William Bonanno, il giovane cosentino con problemi psichici scomparso e ritrovato in Olanda

Si è conclusa in maniera positiva la vicenda di William Bonanno, giovane di 29 anni affetto da problemi psichici scomparso da Cosenza, poi ritrovato ad Amsterdam, città nella quale è rimasto ricoverato fino a quando la sorella non ha lanciato un appello pubblico. Il ragazzo è arrivato nella serata di ieri all’aeroporto di Lamezia Terme nel quale ad attenderlo c’era la sua famiglia. Nei giorni scorsi era partita una gara di solidarietà per raccogliere i soldi necessari per le pratiche burocratiche grazie a diverse associazioni che operano nel sociale, al Centro di igiene mentale di Cosenza e anche all’Ambasciata italiana. “Io voglio ringraziare però soprattutto le istituzioni olandesi – dice oggi all’AGI Brunella, la sorella del giovane – perchè davvero grazie alla loro disponibilità e a quella dei medici olandesi, che lo hanno trattato come un figlio, si è sbloccata la situazione. Devo ringraziare la stampa, la televisione Ten per lo spazio che mi ha dato e la gente, che mi è stata veramente vicina. Ma invece – dice la donna – dalle istituzioni in Italia mi aspettavo di più, ed invece mi sono sentita molto sola“.