Covid, nel nuovo Dpcm firmato da Draghi non si potrà ritirare le pensione alla posta senza il green pass

21 Gennaio 2022 12:17

Covid, salta la norma inserita nella bozza: niente ritiro della pensione senza pass

Non sara’ possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass. E’ quanto prevede il Dpcm firmato dal premier Mario Draghi che definisce l’elenco delle attivita’ essenziali alle quali si potra’ accedere dal 1 febbraio senza il certificato. E’ saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate “esigenze essenziali e primarie” quelle “indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito“.