20 Gennaio 2022 22:45

Rita Dalla Chiesa bloccata a causa del terremoto: “che bella umanità e accoglienza in Calabria. Vorrei ringraziare i proprietari del bar della stazione di Paola”

E’ rimasta bloccata in Calabria a causa della forte scossa di terremoto di questa mattina, la nota conduttrice, Rita Dalla Chiesa. In un post sul proprio profilo facebook, ha spiegato la sua mattinata osannando l’accoglienza dei calabresi: “sono alla stazione di Paola, su un treno che non so quando partirà e a che ora arriverà a Roma. Ero da mia sorella a Catanzaro, e stamattina sarei dovuta ripartire da Lamezia. Alle 10:30 c’è stata una forte scossa di terremoto e Trenitalia ha mandato un messaggio per dire che il treno prenotato era stato cancellato per verifiche sulla linea ferroviaria. Con una macchina sono arrivata a Paola. In stazione non c’è sala di aspetto per motivi Covid. Ma c’è un bar con dei proprietari che mi hanno lasciato un senso di buono e di famiglia “dentro”. Vorrei ringraziarli da qui, senza nemmeno sapere come si chiamino. Seduta davanti a una tisana, mentre pensavo a che fare, dove andare, loro (che mi hanno vista spaesata) mi hanno fatta sentire a casa. Il famoso Sud. La famosa Calabria. Ecco, volevo dire che in fatto di accoglienza, umanità, gentilezza, e calore sono una garanzia per chi si sente solo. E io per un momento mi ci ero sentita. Detto questo, speriamo che il treno parta presto….“, conclude.