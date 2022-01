Milan, la Spezia indigesta! Finale clamoroso a San Siro: l’arbitro annulla un gol a Messias (e si scusa) e Gyasi la ribalta

17 Gennaio 2022 20:40

Il Milan perde 1-2 contro lo Spezia e manca il sorpasso sull’Inter. Rossoneri beffati nel finale: l’arbitro fischia non concedendo il vantaggio sul gol di Messias e si scusa, poco dopo Gyasi segna il gol partita

Una Spezia dal sapore amarissimo per il Milan. Dopo lo 0-0 fra Inter e Atalanta di ieri, i rossoneri pregustavano già il sorpasso temporaneo in attesa del recupero della gara fra i nerazzurri e il Bologna. Ma lo Spezia era di ben altro avviso. La squadra allenata dall’ex interista Thiago Motta ha provato a giocarsela a viso aperto, sfruttando anche la stanchezza del Milan che, dopo i 120′ di Coppa Italia contro il Genoa, è calato alla distanza. Dopo un primo tempo straripante, infatti, i rossoneri hanno giocato la seconda metà di gara in affanno. Anche Leao, imprendibile nella prima frazione di gioco e in gol dopo il rigore sbagliato da Theo Hernandez, è stato costretto ad abbassare i giri del motore. I liguri ne hanno dunque approfittato prendendo campo fino a trovare il pari con Agudelo. Provedel ci ha messo del suo con una serie di parate da highlights tenendo inviolata la porta spezzina. Nel finale un errore dell’arbitro cambia il volto della gara: dopo un fallo su Rebic la palla finisce a Messias che tira di prima intenzione e mette la sfera all’incrocio, ma l’arbitro Serra fischia troppo frettolosamente e non concede il vantaggio. Gol annullato dunque, con il direttore di gara che si scusa con i rossoneri. Poco dopo, a tempo scaduto, il contropiede dello Spezia risulta letale con Gyasi che trova l’incredibile gol dell’1-2.

Risultati 22ª Giornata

Sabato 15 gennaio

Ore 15:00

Sampdoria-Torino 1-2 (18’ Caputo, 27’ Singo, 67’ Praet)

Ore 18:00

Salernitana-Lazio 0-3 (7’ 10’ Immobile, 66’ Lazzari)

Ore 20:45

Juventus-Udinese 2-0 (19’ Dybala, 79’ McKennie)

Domenica 16 gennaio

Ore 12:30

Sassuolo-Verona 2-4 (37’ Caprari, 44’ 57’ 90’+4 Barak, 54’ Scamacca, 67’ Defrel)

Ore 15:00

Venezia-Empoli 1-1 (26’ Zurkowski, 73’ Okereke)

Ore 18:00

Roma-Cagliari 1-0 (rig. Sergio Oliveira)

Ore 20:45

Atalanta-Inter 0-0

Lunedì 17 gennaio

Ore 18:30

Bologna-Napoli 0-2 (20′ 47′ Lozano)

Milan-Spezia 1-2 (45’+1 Leao, 64′ Agudelo, 90’+5 Giasy)

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa

Classifica Serie A

Inter 50 Milan 48 Napoli 46 Atalanta 42 Juventus 41 Roma 35 Lazio 35 Fiorentina 32 Torino 31 Verona 30 Empoli 29 Sassuolo 28 Bologna 27 Spezia 22 Udinese 20 Sampdoria 20 Venezia 18 Cagliari 16 Genoa 12 Salernitana 11

Classifica marcatori Serie A