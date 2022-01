Milan, la Befana porta un dolce regalo: 3-1 alla Roma, per Ibra un rigore amaro come il carbone [CLASSIFICA]

6 Gennaio 2022 20:41

Il Milan supera 3-1 la Roma e inizia il 2022 con un’importante vittoria: nel finale Ibrahimovic sbaglia il rigore del poker. I giallorossi finiscono in 9

La Befana lascia 3 punti nella calza del Milan. Il 2022 dei rossoneri si apre all’insegna di una vittoria importante, con 3 punti pesantissimi e per nulla scontati. Appena 4 i titolari (Maignan, Theo Henandez, Saelemaekers e Brahim Diaz) schierati da Stefano Pioli che fra Covid, infortuni e convocazioni in Coppa d’Africa ha perso diverse pedine importanti. Probabilmente la più importante delle qualità dei rossoneri è quella di saper imporre il proprio gioco, anche senza qualche titolare. La gara è essenzialmente un monologo dei ragazzi di Pioli che passano subito in vantaggio con un rigore di Giroud e poi raddoppiano con Messias. La Roma prova a giocare duro e ripartire, ma a parte qualche sfuriata di Zaniolo non riesce a rendersi pericolosa. Sul finire del primo tempo una deviazione di Abraham punisce Maignan e riapre la gara che inizia a incattivirsi a causa di qualche fallo e qualche schermaglia di troppo fra le due squadre. Nella ripresa la Roma prova il tutto per tutto per pareggiare i conti, ma viene punita da una progressione di Leao che buca la difesa e firma il 3-1. I giallorossi perdono nervi e concentrazione: Karsdorp stende Theo Hernandez e riceve il doppio giallo che lo manda sotto la doccia, Mancini abbatte Leao in area e si prende il rosso diretto. Dal dischetto Ibrahimovic si fa ipnotizzare da Rui Patricio. Solo per Zlatan un po’ di carbone in una serata dolcissima.

I risultati della 20ª Giornata di Serie A

Giovedì 6 Gennaio

Ore 12:30

Bologna-Inter non giocata (Bologna fermato dall’Asl)

Sampdoria-Cagliari 1-2 (18’ Gabbiadini, 55’ Deiola, 71’ Pavoletti)

Ore 14:30

Lazio-Empoli 3-3 (6’ Bajrami, 8’Zurkowski, 14’ Immobile, 66’ 90’+3 Milinkovic-Savic, 75’ Di Francesco)

Spezia-Verona 1-2 (59’, 70’ Caprari, 85’ Erlic)

Ore 16:30

Atalanta-Torino non giocata (Torino fermato dall’Asl)

Sassuolo-Genoa 1-1 (7’ Destro, 55’ Berardi)

Ore 18:30

Milan-Roma 3-1 (8’ Giroud, 17’ Messias, 40’ Abraham, 82’ Leao)

Salernitana-Venezia non giocata (Salernitana fermata dall’Asl)

Ore 20:45

Fiorentina-Udinese non giocata (Udinese fermata dall’Asl)

Juventus Napoli

La classifica di Serie A

Inter 46 * Milan 45 Napoli 39 Atalanta 38* Juventus 34 Fiorentina 32* Roma 32 Lazio 32 Empoli 28 Bologna 27 * Verona 27 Torino 25 * Sassuolo 25 Udinese 20 * Sampdoria 20 Venezia 17 * Spezia 16 Cagliari 13 Genoa 12 Salernitana 8 **

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare