Milan scarico, Juventus provinciale: 0-0 senza emozioni a San Siro. Inter in fuga, sorride il Napoli [CLASSIFICA]

23 Gennaio 2022 22:50

Il Milan resta fermo sullo 0-0 contro la Juventus, poche emozioni a San Siro. L’Inter ringrazia e va a +4 (virtualmente +7) prima del Derby, il Napoli aggancia e sorpassa i rossoneri

Doveva essere il big match della 23ª Giornata di Serie A, è stata una partita ad alto tasso di… sbadigli. Milan e Juventus non si fanno male a San Siro in uno 0-0 che rende poco onore al blasone e alla rivalità fra le due squadra. Rossoneri in controllo della gara ma poco propositivi, complice l’infortunio di Ibrahimovic nelle fasi iniziali. Il Milan dura 1 ora in cui prova a rendersi pericoloso con Leao, ben contenuto da De Sciglio e Cuadrado sulla fascia sinistra, poi si affida alle conclusioni di Giroud e Theo Hernandez ben neutralizzate da Szczesny. I rossoneri calano nel finale, si allungano e non riescono a costruire il gioco alla solita maniera, complice l’assenza di cambi offensivi all’altezza o nella giusta condizione fisica

La Juventus gioca essenzialmente per non perdere, si difende bene nonostante l’assenza di De Ligt e Bonucci, prova a ripartire ma, a parte qualche guizzo di Dybala, crea poco o nulla. Lampante il dato alla voce tiri in porta: zero. Poco spettacolo, pochi pericoli per i portieri, un punto a testa che serve più alla Juventus, ancora in lotta per il quarto posto, mentre fa masticare amaro il Milan. I ragazzi di Pioli non solo vengono raggiunti dal Napoli, ma vedono anche l’Inter salire a +4, virtualmente +7 in caso di successo contro il Bologna nel recupero, appena prima del Derby. La prima fuga della stagione ha i colori nerazzurri.

Risultati 23ª Giornata di Serie A

Venerdì 21 gennaio

Ore 20:45

Verona-Bologna 2-1 (14’ Orsolini, 38’ Caprari, 85’ Kalinic)

Sabato 22 gennaio

Ore 15:00

Genoa-Udinese 0-0

Ore 18:00

Inter-Venezia 2-1 (19’ Henry, 40’ Barella, Dezko 90′)

Ore 20:45

Atalanta-Lazio 0-0

Domenica 23 gennaio

Ore 12:30

Cagliari-Fiorentina 1-1 (47’ Joao Pedro, 75’ Sottil)

Ore 15:00

Napoli-Salernitana 4-1 (17’ Juan Jesus, 33’ Bonazzoli, 45’+4 Mertens, 47’ Rrahmani, 53’ Insigne)

Spezia-Sampdoria 1-0 (69’ Verde)

Torino-Sassuolo 1-1 (16’ Sanabria, 88’ Raspadori)

Ore 18:00

Empoli-Roma 2-4 (24’ 33’ Abraham, 35’ Oliveira, 37’ Zaniolo)

Ore 20:45

Milan-Juventus 0-0

Classifica Serie A

Inter 53 Napoli 49 Milan 49 Atalanta 43 Juventus 42 Roma 38 Fiorentina 36 Lazio 36 Verona 33 Torino 32 Sassuolo 29 Empoli 29 Bologna 27 Spezia 25 Udinese 24 Sampdoria 20 Venezia 18 Cagliari 17 Genoa 13 Salernitana 10

Classifica marcatori Serie A