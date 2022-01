Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola LIVE 1°Q: si torna in campo per la prima gara del 2022

9 Gennaio 2022 17:45

Prima gara del 2022 per la Pallacanestro Viola: i neroarancio ospiti della Virtus Arechi Salerno

Archiviata la sosta natalizia è tempo di tornare a sentire il rumore delle scarpe che strisciano sul parquet. La Pallacanestro Viola torna in campo per la prima sfida del 2022, decisa a raccogliere il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Monopoli e Cassino. Neroarancio ospiti della Virtus Arechi Salerno, quarta forza del campionato ma rimaneggiata dai casi Covid registrati negli ultimi giorni. Sarà una gara aperta a ogni risultato. StrettoWeb seguirà la partita LIVE raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match!

Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola LIVE :

