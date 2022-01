Juventus, Dybala e McKennie stendono l’Udinese: bianconeri in zona Champions per una sera [CLASSIFICA]

15 Gennaio 2022 22:40

Una rete per tempo, di Dybala e McKennie, servono a battere l’Udinese: la Juventus si impone 2-0 e aggancia l’Atalanta in zona Champions

La Juventus torna in campo dopo la delusione a tempo scaduto della Supercoppa Italiana contro l’Inter, decisa a riprendere il proprio cammino in campionato alla volta della zona Champions. Bianconeri che, nonostante le assenze pesanti di Chiesa (out per il resto della stagione), Chiellini, Bonucci e con Morata dalla panchina, disputano una prova solida e concreta contro l’Udinese. Pochi i pericoli per la porta di Szczesny, tornato fra i pali dopo la panchina infrasettimanale contro l’Inter. Davanti ci pensa Dybala a sbloccare la gara chiudendo col mancino un bel fraseggio nello stretto. Nella ripresa McKennie chiude i giochi spegnendo ogni tentativo di rimonta dell’Udinese. Ottavo risultato utile consecutivo per la Juventus che sale a quota 41 punti, in zona Champions, alla pari con l’Atalanta impegnata contro l’Inter domani sera e con una gara da recuperare contro il Torino.

Risultati 22ª Giornata

Sabato 15 gennaio

Ore 15:00

Sampdoria-Torino 1-2 (18’ Caputo, 27’ Singo, 67’ Praet)

Ore 18:00

Salernitana-Lazio 0-3 (7’ 10’ Immobile, 66’ Lazzari)

Ore 20:45

Juventus-Udinese 2-0 (19’ Dybala, 79’ McKennie)

Domenica 16 gennaio

Ore 12:30

Sassuolo-Verona

Ore 15:00

Venezia-Empoli

Ore 18:00

Roma-Cagliari

Ore 20:45

Atalanta-Inter

Lunedì 17 gennaio

Ore 18:30

Bologna-Napoli

Milan-Spezia

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa

La classifica di Serie A

Inter 49 Milan 48 Napoli 43 Atalanta 41 Juventus 41 Lazio 35 Fiorentina 32 Roma 32 Torino 31 Sassuolo 28 Empoli 28 Bologna 27 Verona 27 Udinese 20 Sampdoria 20 Spezia 19 Venezia 17 Cagliari 16 Genoa 12 Salernitana 11

Classifica marcatori Serie A