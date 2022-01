L’Inter non muore mai! Successo in rimonta sul Venezia: Dzeko firma il 2-1 nel recupero, quanta pressione sul Milan! [CLASSIFICA]

22 Gennaio 2022 20:11

L’Inter firma il 2-1 nel recupero e stende un ottimo Venezia: i nerazzurri allungano in classifica in attesa di Milan-Juventus di domani sera

Nonostante le energie spese nei 120′ minuti contro la Juventus in Supercoppa, nella partita a ritmi alti contro l’Atalanta e nei 120′ di Coppa Italia contro l’Empoli, l’Inter ha ancora la forza di rimontare e vincere. I nerazzurri non muoiono mai, non mollano mai. Anche contro un buon Venezia che va in vantaggio con Henry e prova prima a difendere il vantaggio, poi un punto preziosissimo dopo il pari di Barella. E ci riesce quasi fino alla fine. Nel recupero Edin Dzeko, a secco da 6 giornate e con 1 gol nelle ultime 12, dà un senso a una partita anonima con un gol pesantissimo su assist di Dumfries, entrato dalla panchina. I nerazzurri salgono a quota 53 punti in classifica, virtualmente 56 in caso di successo nella gara del recupero contro il Bologna. Il Milan è fermo a quota 48 e domani dovrà battere un’infida Juventus in uno scontro diretto che mette in palio più di 3 punti: in caso di stop i rossoneri potrebbero consegnare una grossa fetta di scudetto ai cugini appena prima del Derby!

Risultati 23ª Giornata di Serie A

Venerdì 21 gennaio

Ore 20:45

Verona-Bologna 2-1 (14’ Orsolini, 38’ Caprari, 85’ Kalinic)

Sabato 22 gennaio

Ore 15:00

Genoa-Udinese 0-0

Ore 18:00

Inter-Venezia 2-1 (19’ Henry, 40’ Barella, Dezko 90′)

Ore 20:45

Atalanta-Lazio

Domenica 23 gennaio

Ore 12:30

Cagliari-Fiorentina

Ore 15:00

Napoli-Salernitana

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo

Ore 18:00

Empoli-Roma

Ore 20:45

Milan-Juventus

Classifica Serie A

Inter 53 Milan 48 Napoli 46 Atalanta 42 Juventus 41 Fiorentina 35 Roma 35 Lazio 35 Verona 33 Torino 31 Empoli 29 Sassuolo 28 Bologna 27 Udinese 24 Spezia 22 Sampdoria 20 Venezia 18 Cagliari 16 Genoa 13 Salernitana 10

