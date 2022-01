Supercoppa Italiana Frecciarossa sui binari dell’Inter! La Juventus deraglia al 120° minuto: Lautaro e Sanchez firmano il 2-1

12 Gennaio 2022 23:37

L’Inter vince la Supercoppa Italiana Frecciarossa: i nerazzurri sfruttano una clamorosa ingenuità della Juventus al 120° minuto dei supplementari, appena prima dei calci di rigore. Sanchez l’eroe, di Lautaro il gol che risponde all’iniziale vantaggio di McKennie

Supercoppa Italiana Frecciarossa. Si affrontano in partita secca due fra le squadre più blasonate della Serie A, attrici di una rivalità storica, sentita e affascinante non a caso ribattezzata Derby d’Italia. Da una parte l’Inter, Campione d’Italia in carica e prima in classifica in Serie A, in uno stato di forma pazzesco, in fiducia e candidata al back to back scudettato; dall’altra la Juventus, vincitrice della Coppa Italia, ben lontana dalla macchina implacabile dei 9 scudetti di fila, intenta a galleggiare in zona Europa League con l’ambizione di risalire la china e l’attenzione a non calare a picco. Inzaghi schiera il miglior 11, Allegri deve fare a meno di Chiesa out per tutta la stagione, De Ligt e Cuadrado squalificati, Dybala e Bonucci in panchina per noie fisiche, mentre Szczesny lascia il posto a Perin per un incredibile cavillo nel protocollo sui vaccini.

Il copione della gara appare chiaro fin dalle prime battute. L’Inter sta meglio fisicamente, sembra andare al doppio della velocità, è aggressiva, pressa attacca e reclama un rigore per fallo di Chiellini su Barella. La Juventus soffre i ritmi alti, ma sembra essere disposta a difendersi e ripartire, soluzione fra le più logiche contro un avversario del genere. L’Inter si sfoga ma non sfonda e in vantaggio ci vanno i bianconeri: cross di Morata deviato, testa di McKennie e 0-1, con tanto di esultanza tributo a Harry Potter. La Juventus prova a prendere coraggio, ma l’Inter non si disunisce e a furia di attaccare, trova il pari: Dzeko viene steso in area da De Sciglio, Lautaro Martinez non sbaglia dal dischetto e le due squadre sono nuovamente in parità.

Nella ripresa la Juventus prova a spingere fin da subito, ma appena l’Inter riprende il pallino del gioco Perin deve farsi in quattro per tenere al sicuro la propria porta, anche con l’aiuto della traversa su un colpo di testa di Dumfries. Nel finale di gara le squadre si allungano, la Juventus fatica a ripartire, l’Inter non trova la via del gol e si va ai supplementari. L’equilibrio regna sovrano, le energie vengono meno, ma quando ormai ci si prepara ai calci di rigore, ecco l’episodio che sblocca la gara: ingenuità di Alex Sandro che appoggia di petto al centro dell’area, Darmian tocca, palla a Sanchez che sbuca dal nulla e batte Perin a tempo ormai scaduto. L’Inter è Supercampione d’Italia!