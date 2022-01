Pallacanestro Viola-CJ Basket Taranto LIVE 2°Q: grande reazione neroarancio nella ripresa

16 Gennaio 2022 18:16

La Pallacanestro Viola torna in campo per la 15ª gara del campionato di Serie B: CJ Basket Taranto ospite al PalaCalafiore

Si torna in campo per la prima gara casalinga del 2022. Obiettivo? Cancellare il ricordo della prima. La scorsa settimana la Pallacanestro Viola è stata, infatti, nettamente sconfitta dalla Virtus Arechi Salerno 73-54. Quest’oggi, fra le mura amiche del PalaCalafiore di Reggio Calabria, i neroarancio sono subito in cerca di riscatto. Di fronte Cus Jonico Basket Taranto, formazione che precede i reggini con 2 punti in più in classifica. Vincere oggi vorrebbe dire agganciare i pugliesi, restare in scia del treno Playoff e conseguentemente aumentare il gap sulla zona salvezza. Vietato sbagliare! StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-CJ Basket taranto LIVE :

2°Q – Realizza Balic dal palleggio, dall’angolo! Peccato siano solo 2 punti. 23-25

2°Q – Step back di Duranti… 2 punti! – 21-25

2°Q – Fallo su tiro di Fall che va in lunetta: 1/2. 19-25

Fine 1°Q! – Primo quarto complicato per la Pallacanestro Viola, sotto di 7 punti. Arbitraggio discutibile nelle fasi iniziali, neroarancio puniti forse oltre quanto avrebbero meritato. Sono 11 i punti di Ponziani, 6 per Fall

1°Q – Balic si inventa una magata in layup, ultimi 2 punti del quarto per la Viola. 18-25

1°Q – Ekmaa ne mette 2 da sotto. 16-25

1°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 1/2. 16-23

1°Q – Fall ne mette 2. 15-23

1°Q – Ponziani con la virata, il ferro lo aiuta. 13-23

1°Q – Ekmaa punisce da dietro l’arco, tripla per Taranto. 13-21

1°Q – Ancora Gaetano sotto le plance, grande energia: rimbalzo e due punti. 13-18

1°Q – Passi, da terra, fischiati a Gaetano… Conti ne approfitta e ne mette 2. Rimedia Gaetano. 11-18

1°Q – Tripla di Ekmaa… 9-16

1°Q – Tecnico a coach Bolignano, accesa protesta con l’arbitro dopo un fallo antisportivo di Duranti. Conti in lunetta: fa 2/3. 9-13

1°Q – Balic va fuori da Gaetano che serve Ingrosso: tripla! 9-11

1°Q – Altro fallo su Ponziani: 2/2 in lunetta. 6-11

1°Q – Due con fallo per Ponziani: libero addizionale in, gioco da 3 punti completato. 6-9

1°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 1/2, parità. 6-6

1°Q – Quattro punti in successione per Ponziani. 5-6

1°Q – Si fa perdonare subito Klacar: tripla! 5-2

1°Q – Airball di Klacar da 3, sul ribaltamento fallo del bosniaco su Conti: 2/2 dalla lunetta. 2-2

1°Q – Primi due per Yande Fall! 2-0

18:00 – Palla a 2, si comincia!

17:45 – Inizia a riempirsi il PalaCalafiore per la gara fra Pallacanestro Viola e CJ Basket Taranto, valevole per la 15ª Giornata di Serie B. I neroarancio decisi a cancellare subito la brutta sconfitta di inizio 2022 contro la Virtus Arechi Salerno. Un successo quest’oggi permetterebbe di agganciare Taranto a quota 14 in classifica distanziando ulteriormente la zona salvezza e restando in scia del treno Playoff.