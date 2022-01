L’Atalanta frena la corsa dell’Inter: 0-0 post Supercoppa, si ferma a 8 la striscia di successi consecutivi [CLASSIFICA]

16 Gennaio 2022 22:44

L’Inter non va oltre lo 0-0 in casa dell’Atalanta: nerazzurri meno brillanti del solito, anche a causa dei 120 minuti giocati in Supercoppa. Domani il Milan ha l’occasione del sorpasso temporaneo

Dopo 8 successi consecutivi l’Inter toglie il piede dall’acceleratore e spinge il pedale del freno. Sembrava inarrestabile la marcia dei nerazzurri, davvero dotati di un passo differente dalle altre, ma contro l’Atalanta i ragazzi di Inzaghi non sono andati oltre lo 0-0. Diverse le occasioni da ambo le parti in una partita comunque divertente da guardare, seppur a reti bianche. L’Atalanta spinge con Pasalic e Muriel ma trova Handanovic sempre presente, dall’altra parte Pezzella evita il tap-in vincente a Darmian, Musso salva su Sanchez e D’Ambrosio nel finale mette a lato del palo una ghiotta occasione. Inter apparsa leggermente meno brillante del solito, merito sicuramente di un’ottima Atalanta che ha tenuto testa ai Campioni d’Italia pur dovendo rinunciare a Zapata, Gosens, Maehle e Toloi, ma a pesare sulla condizione dei nerazzurri sono stati anche i 120 minuti giocati in Supercoppa contro la Juventus a metà settimana. Inter che conserva il primato in attesa della gara del Milan di domani: in caso di vittoria contro lo Spezia, i rossoneri potrebbero effettuare il temporaneo sorpasso in attesa dell’eventuale recupero della gara fra Inter e Bologna.

Risultati 22ª Giornata

Sabato 15 gennaio

Ore 15:00

Sampdoria-Torino 1-2 (18’ Caputo, 27’ Singo, 67’ Praet)

Ore 18:00

Salernitana-Lazio 0-3 (7’ 10’ Immobile, 66’ Lazzari)

Ore 20:45

Juventus-Udinese 2-0 (19’ Dybala, 79’ McKennie)

Domenica 16 gennaio

Ore 12:30

Sassuolo-Verona 2-4 (37’ Caprari, 44’ 57’ 90’+4 Barak, 54’ Scamacca, 67’ Defrel)

Ore 15:00

Venezia-Empoli 1-1 (26’ Zurkowski, 73’ Okereke)

Ore 18:00

Roma-Cagliari 1-0 (rig. Sergio Oliveira)

Ore 20:45

Atalanta-Inter 0-0

Lunedì 17 gennaio

Ore 18:30

Bologna-Napoli

Milan-Spezia

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa

Classifica Serie A

Inter 50 Milan 48 Napoli 43 Atalanta 42 Juventus 41 Roma 35 Lazio 35 Fiorentina 32 Torino 31 Verona 30 Empoli 29 Sassuolo 28 Bologna 27 Udinese 20 Sampdoria 20 Spezia 19 Venezia 18 Cagliari 16 Genoa 12 Salernitana 11

Classifica marcatori Serie A