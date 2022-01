Risultati e classifica Serie D dopo la 19ª giornata: clamoroso tonfo Cittanovese, pari San Luca

23 Gennaio 2022 16:51

E’ ripartita la Serie D, dopo la lunga pausa tra festività natalizie e Covid: i risultati del girone I e la nuova classifica

Di nuovo in campo il girone I di Serie D, dopo la lunghissima pausa tra festività natalizie e Covid. Tutte in campo oggi tranne Giarre-Licata e Trapani-Real Aversa. Da segnalare il clamoroso tonfo interno della Cittanovese, che ne prende 5 in casa dal Paternò. La Cavese fa il colpaccio in vetta e vince lo scontro diretto di Acireale al fotofinish. Rallenta il Lamezia, che non va oltre l’1-1 a Rende, così come il San Luca a Troina. Di seguito il programma della 19ª giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 19ª GIORNATA

DOMENICA 23 GENNAIO 2021

ore 14:30

Acireale-Cavese 1-2

Castrovillari-Biancavilla 0-1

Cittanovese-Paternò 0-5

Rende-Lamezia Terme 1-1

Sancataldese-Portici 0-3

Santa Maria Cilento-Gelbison 0-0

Troina-San Luca 1-1

POSTICIPATE

Giarre-Licata

Trapani-Real Aversa

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 37 CAVESE 35 ACIREALE 34 LAMEZIA TERME 34 PATERNO’ 33 LICATA 27 CITTANOVESE 27 SANTA MARIA CILENTO 27 SANT’AGATA 23 TRAPANI 23 PORTICI 22 SANCASTALDESE 20 REAL AVERSA 19 RENDE 18 SAN LUCA 18 CASTROVILLARI 17 BIANCAVILLA 9 TROINA 8 (penalizzazione iniziale di -6) GIARRE 8 FC MESSINA (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (20ª GIORNATA)

DOMENICA 30 GENNAIO

ore 14:30