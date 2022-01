Risultati e classifica Serie C dopo Francavilla-Messina: il Catania sfiora l’impresa

23 Gennaio 2022 19:33

La Serie C torna in campo: risultati della 23ª giornata e nuova classifica

Anche in Serie C si riparte, oggi in campo tutte in contemporanea nel girone C (17:30). Pari e spettacolo nel big match Avellino-Monopoli, mentre il Catania sfiora l’impresa e fa 3-3 in casa della capolista Bari dopo essere stata sull’1-3. Pari a reti bianche per la Vibonese, Latina e Turris corsare. Il Messina ne prende 5 a Francavilla. Come cambia la classifica.

RISULTATI 23ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 23 GENNAIO

ore 17:30

Avellino-Monopoli 2-2

Bari-Catania 3-3

Campobasso-Juve Stabia 0-0

Foggia-Latina 1-3

Monterosi Tuscia-Potenza 3-1

Picerno-Turris 0-1

Taranto-Paganese 1-1

Vibonese-Fidelis Andria 0-0

Virtus Francavilla-Acr Messina 5-1

LUNEDI’ 24 GENNAIO

ore 21:00

Catanzaro-Palermo

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 45 MONOPOLI 38 TURRIS 36 VIRTUS FRANCAVILLA 36 AVELLINO 36 PALERMO 33 CATANZARO 32 FOGGIA 31 (-4) TARANTO 31 PICERNO 29 LATINA 28 JUVE STABIA 27 CATANIA 25 (-2) MONTEROSI TUSCIA 24 CAMPOBASSO 22 PAGANESE 22 ACR MESSINA 17 FIDELIS ANDRIA 17 POTENZA 15 VIBONESE 15

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (24ª GIORNATA)

DOMENICA 30 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-Picerno

Paganese-Bari

ore 17:30