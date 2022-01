Risultati 16ª Giornata Serie B Girone D, vittoria preziosissima per la Pallacanestro Viola che torna a respirare [CLASSIFICA]

23 Gennaio 2022 22:13

La Pallacanestro Viola torna a vincere contro Avellino e mette in cascina 2 punti importanti per la lotta salvezza: dietro ai neroarancio vince solo Formia

La prima giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket, Girone D, si apre nel migliore dei modi per la Pallacanestro Viola. I neroarancio superano Avellino in trasferta realizzando appena 63 punti, ma tenendo gli irpini a quota 57. Buona la prova difensiva dei ragazzi di coach Bolignano che interrompono la serie di 2 sconfitte consecutive e trovano il primo successo del 2022. Una vittoria importante, ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza. Pallacanestro Viola che si chiama fuori dai bassifondi trascinata dai 20 punti di Balic, i 13 di Ingrosso e le doppie doppie di Fall e Kekovic. In attesa del recupero di Sant’Antimo-Monopoli, alle spalle dei neroarancio vince solo Formia che strappa 2 punti a Pozzuoli nell’anticipo del Sabato.

Risultati 16ª Giornata di Serie B

Sabato 22 gennaio

Fidelia Torrenova-Lions Basket Bisceglie 70-82

Bava Pozzuoli-Meta Formia 83-88

Domenica 23 gennaio

Forio Basket 1977-BPC Virtus Cassino 74-67

Virtus Arechi Salerno-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 77-83

Del.Fes Avellino-Pall. Viola Reggio Calabria 57-63

Virtus Kleb Ragusa CJ Basket Taranto 76-84

Moncada Energy Agrigento Pavimaro Molfetta 91-83

Giovedì 30 giugno

Geko PSA Sant’Antimo-Lapietra Monopoli

