Juventus e Napoli non si fanno male! Sorride il Milan, riposa l’Inter: risultati e classifica della 20ª Giornata di Serie A

6 Gennaio 2022 22:49

Juventus-Napoli termina 1-1, il Milan liquida la Roma e accorcia sull’Inter che ‘riposa’ a causa dello stop imposto dall’Ausl al Bologna: risultati e classifica della 20ª Giornata di Serie A

Epifania passata in compagnia delle squadre di Serie A, seppur qualcuna sia mancata all’appello. A causa dell’aumento dei casi Covid nelle rose, alcune Asl territoriali hanno deciso di fermare Salernitana (impegnata contro il Venezia), Torino (in trasferta a Bergamo), Udinese (ospite della Fiorentina) e Bologna (che attendeva l’Inter). I nerazzurri, pur ‘riposando’ in attesa di sapere se la gara contro il Bologna verrà recuperata o se verrà imposto lo 0-3 a tavolino, mantengono la prima posizione, ma con appena un punto sul Milan vittorioso per 3-1 sulla Roma. I rossoneri sono l’unica delle grandi a sorridere.

Nel big match della serata infatti, Juventus e Napoli non si fanno male. Un gol per tempo, un punto a testa, il premio contenuto nella calza della Befana è stato equamente diviso. Mertens apre le danze con un diagonale nel primo tempo, nella ripresa pareggia i conti Chiesa, l’anima e il cuore di una Juventus che prova a rendersi più pericolosa dopo il gol, ma che ringrazia Szczesny quando è il Napoli a far paura in zona offensiva. I partenopei perdono terreno dal duo di testa, la Juventus galleggia in zona Europa League in attesa di una classifica più veritiera dopo i recuperi di Atalanta e Fiorentina.

I risultati della 20ª Giornata di Serie A

Giovedì 6 Gennaio

Ore 12:30

Bologna-Inter non giocata (Bologna fermato dall’Asl)

Sampdoria-Cagliari 1-2 (18’ Gabbiadini, 55’ Deiola, 71’ Pavoletti)

Ore 14:30

Lazio-Empoli 3-3 (6’ Bajrami, 8’Zurkowski, 14’ Immobile, 66’ 90’+3 Milinkovic-Savic, 75’ Di Francesco)

Spezia-Verona 1-2 (59’, 70’ Caprari, 85’ Erlic)

Ore 16:30

Atalanta-Torino non giocata (Torino fermato dall’Asl)

Sassuolo-Genoa 1-1 (7’ Destro, 55’ Berardi)

Ore 18:30

Milan-Roma 3-1 (8’ Giroud, 17’ Messias, 40’ Abraham, 82’ Leao)

Salernitana-Venezia non giocata (Salernitana fermata dall’Asl)

Ore 20:45

Fiorentina-Udinese non giocata (Udinese fermata dall’Asl)

Juventus Napoli 1-1 (23’ Mertens, 54’ Chiesa)

La classifica di Serie A

Inter 46 * Milan 45 Napoli 40 Atalanta 38* Juventus 35 Fiorentina 32* Roma 32 Lazio 32 Empoli 28 Bologna 27 * Verona 27 Torino 25 * Sassuolo 25 Udinese 20 * Sampdoria 20 Venezia 17 * Spezia 16 Cagliari 13 Genoa 12 Salernitana 8 **

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare

Classifica marcatori Serie A