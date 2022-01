Risultati 17ª Giornata Serie B Girone D, la Viola batte Torrenova e resta in scia della zona Playoff [CLASSIFICA]

30 Gennaio 2022 22:02

La Pallacanestro Viola batte Torrenova e accorcia a -2 dai siciliani e dalla zona Playoff: secondo successo consecutivo per i neroarancio che staccano le inseguitrici

Una vittoria importante per la Pallacanestro Viola, per tanti motivi. Innanzitutto serviva dare continuità al successo di Avellino, in secondo luogo era importante misurarsi con una squadra più avanti in classifica e magari accorciare sulla zona Playoff, non si sa mai cosa potrà regalare il girone di ritorno. Terzo punto, non meno importante, i risultati delle inseguitrici: Monopoli batte Salerno, Molfetta batte Forio e Avellino vince a Cassino. Si muove la parte bassa della classifica, ma la Pallacanestro Viola si tiene a debita distanza. Dopo la vittoria in terra irpina, il successo casalingo contro Torrenova porta la Pallacanestro Viola saldamente al 9° posto, a +2 su Molfetta, Pozzuoli e Forio, nonchè sulla zona Playout.

Risultati 17ª Giornata di Serie B Girone D

29 gennaio 2022

BPC Virtus Cassino-Del.Fes Avellino 69-84

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Bava Pozzuoli 73-68

Lions Basket Bisceglie-Virtus Kleb Ragusa 70-72

30 gennaio 2022

Pavimaro Molfetta-Forio Basket 1977 82-71

Meta Formia-Moncada Energy Agrigento 66-67

CJ Basket Taranto-Geko PSA Sant’Antimo 72-68

Pall. Viola Reggio Calabria-Fidelia Torrenova 80-54

Lapietra Monopoli-Virtus Arechi Salerno 72-62

Classifica Serie B