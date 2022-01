Risarcimento dei danni causati dal vaccino anti-Covid: il Senato dice “sì” e approva l’odg

12 Gennaio 2022 22:56

Il Senato ha detto “sì” e ha approvato l’odg proposto dalla Lega in merito ai fondi sui risarcimenti dei danni causati dal vaccino anti-Covid

Fondi sui risarcimenti dei danni causati dal vaccino anti-Covid? Il Senato ha detto “sì” e ha approvato l’odg proposto dalla Lega. In aula ci sono stati 172 sì, 2 no e 15 astenuti. La proposta nasce affinché il Governo si impegni a garantire più fondi per coloro che hanno riportato danni irreversibili in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Era stata avanzata dal senatore leghista Luigi Augussori, sottoscritta da Pd, LeU, M5s, FI e, da iniziale emendamento, è stato trasformato in ordine del giorno e approvato dalla commissione Affari costituzionali durante l’esame del decreto sul green pass rafforzato.