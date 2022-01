Assunzioni sospette al Comune, il Comitato “Reggio c’è”: “l’assessore Calabrò deve dimettersi”

8 Gennaio 2022 19:12

Assunzioni sospette al Comune, il Comitato “Reggio c’è”: “l’assessore Calabro, che ha agito in chiaro conflitto di interessi, deve dimettersi. Intervenga il Prefetto”

“Se si dovesse accertare per vis giudiziaria, come è stato chiesto, la rispondenza a logiche clientelari del concorso al GOM e delle consequenziali assunzioni, questo comitato agirà nei confronti di quanti a vario titolo si fossero resi autori di uno scippo a danno dei cittadini”, è quanto scrive in una nota il Comitato “Reggio c’è”. “La spregiudicatezza con cui si amministra questa città è già sotto gli occhi di tutti, e la cronaca recente riserva ancora mortificazione ai cittadini per bene che in passato si sono pure visti indicare come “malavitosi” quando il malaffare sembra ben radicato e diffuso nel palazzo. I figli di Reggio Calabria, quelli senza santi in paradiso, quelli che non hanno la possibilità di emigrare, il cui bisogno viene sistematicamente negoziato da politicanti senza scrupoli, hanno il diritto di venire informati di eventuali opportunità di occupazione nel territorio. Siamo stanchi di assistere a verosimili concorsi “su misura” per agevolare i soliti noti a discapito di una comunità afflitta e beffata. L’assessore Calabro, che ha agito in chiaro conflitto di interessi, deve dimettersi. Siamo stanchi di vedere al potere personaggi non più ambigui. Intervenga il Prefetto”, conclude la nota.