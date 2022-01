15 Gennaio 2022 18:35

Reggio Calabria: via vai di migranti al Porto, arrivano due navi quarantena. Le immagini della

Via vai di migranti al Porto di Reggio Calabria con l’arrivo di due navi quarantena come si evince dai video a corredo dell’articolo. La nave Allegra è arrivata ieri sera nella città dello Stretto trasportando migranti di diverse nazionalità, poi nella giornata di oggi è giunta la Snav per il trasbordo e lo smistamento di vari immigranti. In basso i VIDEO.