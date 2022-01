Reggio Calabria, via Trapezi impraticabile: pericolose voragini la trasformano in una mulattiera [VIDEO]

24 Gennaio 2022 19:43

Reggio Calabria, in via Trapezi le voragini non si possono più contare

L’emergenza buche a Reggio Calabria continua incessante e tutta la città da nord a sud sta diventanto sempre più impraticabile. Nella strada di via Trapezi, nella zona sud della città, le voragini non si possono più contare e la via, che solo qualche mese fa era stata riparata, è tornata ad essere nuovamente una mulattiera creando un serio pericolo per gli abitanti della zona che si trovano a dover fare i conti con le voragini presenti lungo tutta la strada. La situazione è insostenibile e non appena i cittadini avevano ammirato i piccoli segnali di manutenzione stradale con l’asfalto apposto in varie zone per riparare vecchie voragini, se ne ripropongono di nuove in modo sempre più veloce e diffuso come possiamo vedere dal video a corredo dell’articolo.