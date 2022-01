26 Gennaio 2022 09:26

Reggio Calabria: venerdì Santa Messa a suffragio del milite ignoto e dei caduti nelle guerre organizzata dal coordinamento delle associazioni combattentistiche

Il Coordinamento delle sedici Associazioni Combattentistiche e d’ Arma e Similari del Comune di Reggio Calabria composto dalle seguenti Sezioni/Gruppi/Delegazioni Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia (presidente Nicola Pavone), Associazioni: Nazionale del Fante (presidente Gennaro Cortese), Nazionale Marinai d’ Italia (presidente Sabrina Martorano), Arma Aeronautica (presidente Angelo Scalise), Nazionale Carabinieri (presidente Gaetano Rancani), Nazionale Finanzieri d’ Italia (presidente Domenico Pellicanò), Nazionale Bersaglieri d’ Italia (presidente Nicola Morabito), Nazionale Carristi d’ Italia (presidente Giuseppe D’ Amico), Nazionale Paracadutisti d’ Italia (presidente Antonio Nucera), Nazionale Genieri e Trasmettitori (presidente Giuseppe Germanò), Nazionale Sottufficiali d’ Italia (presidente Aldo Moncada), Nazionale della Polizia di Stato (presidente Vincenzo D’Accunto), Nazionale Forestali (presidente Raffaele Alampi), Nazionale Vigili del Fuoco (presidente Giuseppe Megale), Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (presidente Ottavio Siniscropi) e Delegazione Istituto Nazionale per la Guardia d’ Onore alle Reali Tombe del Pantheon (presidente Giovanni Guerrera) ha organizzato per venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 11 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso – Tempio della Vittoria la celebrazione di una Santa Messa a suffragio del Milite Ignoto e dei Caduti nelle Guerre che sarà officiata dall’ Arcivescovo di Reggio – Bova Mons. Fortunato Morrone insieme a Don Aldo Ripepi cappellano militare e Don Nuccio Cannizzaro parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso. All’ iniziativa sono stati invitati a partecipare le massime Autorità Civili, Militari e Religiose della Città ed una mini delegazione di Soci di tutte le Associazioni Combattentistiche del Coordinamento guidata dal rispettivo presidente o suo delegato. All’ interno della Chiesa ci saranno i Gonfaloni del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria oltre alle Bandiere ed ai Labari con gli Alfieri delle sedici Associazioni Combattentistiche e d’ Arma e similari del Coordinamento. Nicola Pavone, dopo la lettura della Preghiera per la Patria, alla conclusione della Santa Messa farà a nome suo e dei presidenti del Coordinamento un breve indirizzo di saluto e ringraziamento ai partecipanti. Al termine a ricordo della straordinaria ed importante iniziativa alle Autorità presenti sarà consegnato il gagliardetto del Coordinamento che è stato costituito a Reggio Calabria il 25 giugno 2014.