Reggio Calabria, termina la mostra alla Pinacoteca Civica: “boom di visitatori per Arte in Movimento”

8 Gennaio 2022 10:33

Grande successo per gli artisti reggini protagonisti dell’evento

Giunge al termine con un boom di visitatori presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, venerdì 7 gennaio 2022, il terzo appuntamento con “Arte in Movimento” il gruppo libero di artisti coordinato da Rosa Lia Amore. Presente nella giornata conclusiva il Consigliere comunale e Presidente della Commissione Bilancio Mario Cardia: “unire cultura e impegno civile: questo è il più grande merito di Arte in Movimento attraverso le splendide opere degli artisti reggini, un grazie a Rosa Lia Amore e a tutti gli artisti protagonisti. Un’occasione preziosa per i cittadini e non solo per poter fruire gratuitamente di preziosi elaborati artistici nella nostra amata Reggio Calabria.”. La mostra collettiva ha visto la partecipazione dei seguenti artisti: