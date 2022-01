Reggio Calabria, tentano di rapinare una gioielleria “coperti” dai botti di Capodanno ma i residenti li scoprono e li fanno scappare [DETTAGLI]

1 Gennaio 2022 01:30

Reggio Calabria, criminali tentano di rapinare una gioielleria poco dopo la mezzanotte a Sbarre ma il tentativo è fallito grazie ai residenti

Hanno provato a rapinare una nota gioielleria di via Sbarre, nella zona sud di Reggio Calabria, approfittando dei festeggiamenti per il Capodanno con il rumore assordante di botti e fuochi d’artificio, ma alla fine sono dovuti scappare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine prontamente allertate dai cittadini che, affacciati alle finestre per osservare i fuochi d’artificio, si sono accorti della presenza di persone a volto coperto che cercavano di scassinare l’ingresso della gioielleria. Qualcuno li ha visti e ha iniziato a gridare, così i malviventi si sono dati alla fuga ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I ladri erano attrezzati al meglio per riuscire nell’obiettivo e avevano calcolato proprio l’orario, alla Mezzanotte del nuovo anno, per centrare un “colpo” dal bottino importante. Ma gli è andata male.