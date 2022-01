Reggio Calabria, Rosy Canale: “l’opposizione ha perso ogni sua funzione di controllo e di garanzia del processo democratico”

10 Gennaio 2022 15:05

Canale: “l’opposizione all’arroganza del potere oggi a Reggio Calabria è esclusivamente quella condotta fuori dal palazzo da cittadini e movimenti”

“A Reggio Calabria l’opposizione ha perso ogni sua funzione di controllo e di garanzia del processo democratico. È in atto un’emergenza causata da verosimili circuiti clientelari e potenziali assunzioni destinate ad apparire pilotate e nessuno dei consiglieri comunali d’opposizione ha detto una parola. Nesci di Fratelli d’Italia ha diffuso una nota stampa di circostanza, politicamente diplomatica, timida e, per ciò stesso, perfettamente inutile“. E’ quanto afferma Rosy Canale Di Tore di “Adesso parla Reggio”. “La Lega invece ha colto l’occasione per promuovere la Marcianó che ha furbescamente tentato di assumere la maternità della pubblica denuncia. Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e garanzia del Comune, si sarà dedicato ad altri esercizi, visto che nel tempo non si è mai accorto di nulla! Il consociativismo mira a nascondere o far perdere le tracce dei Morti che votano, della libertà di azione lasciata a Castorina, della mancata costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo Miramare, della violazione del regolamento comunale che ha approvato il codice etico per la buona politica, ed a tanto, come se la misura non fosse già colma, adesso si mira a silenziare una presumibile parentopoli. Chi davvero a Palazzo San Giorgio garantisce i cittadini e gli elettori? Dovremmo chiedercelo e, soprattutto, ricordarci i nomi e le facce di chi ha permesso che tutto questo accadesse, a discapito della comunità. Minicuci è ancora vivo? Il ruspante burocrate che conosce gli ingranaggi amministrativi: anche lui non si è accorto di nulla? O forse si è accorto che una volta sceso dalla giostra non ci salirà più? Cannizzaro e la Ferro, deputati calabresi, come mai non intervengono sullo sfascio di questa amministrazione? L’opposizione all’arroganza del potere oggi a Reggio Calabria è esclusivamente quella condotta fuori dal palazzo da cittadini e movimenti che rappresentano l’unica fonte di denuncia e critica nei confronti di un’amministrazione sempre più irreversibilmente delegittimata”, conclude Canale.