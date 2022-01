Reggio Calabria, Rosanna Scopelliti ringrazia il Ministro Cartabia: “ribadito l’impegno assunto anni fa a intitolare il Palazzo di Giustizia a mio papà”

22 Gennaio 2022 16:20

Reggio Calabria, Scopelliti: “ringrazio il ministro Marta Cartabia per le parole che ha speso oggi nel delineare il ricordo del mio papà, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo ottantasettesimo compleanno”

L’auditorium della scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria è stata sede della cerimonia d’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Per la prima volta nella storia il Ministro della Giustizia, nella persona di Marta Cartabia, sceglie per l’importante occasione di presenziare nel distretto reggino. In un post su facebook, Rosanna Scopelliti, scrive: “ringrazio il ministro Cartabia per le parole che ha speso oggi nel delineare il ricordo del mio papà, a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo ottantasettesimo compleanno. “Zelo, intuito, grande intelligenza e equità, umanità”: queste le sue virtù che ha voluto richiamare. Virtù che tutti gli hanno sempre riconosciuto e che la Ministra ha indicato a modello per la Magistratura. Parole che seguono a quelle toccanti e profonde che mi ha voluto inviare il 9 agosto dello scorso anno nel giorno in cui con la Fondazione, le amministrazioni locali e la famiglia abbiamo ricordato il sacrificio di papà. Ho sempre sentito la vicinanza della Magistratura, anche nei momenti – come purtroppo è ancora questo – di maggiore sconforto per la verità giudiziaria che non siamo riusciti a ottenere. Oggi posso dire di sentire forse come mai prima anche quella di una Ministra, una donna, che stimo profondamente per il suo equilibrio, la sua competenza e il suo senso del dovere volto a difendere sempre una visione garantista della giustizia, che bene incarna quel che diceva papà sul codice di procedura penale, “pensato a tutela delle persone oneste”. Il Ministro e l’Amministrazione hanno anche voluto ribadire l’impegno assunto anni fa a intitolare il Palazzo di Giustizia ad Antonino Scopelliti. Anche per questo sono grata oggi, a nome di tutta la mia famiglia e di chi ha voluto bene a quel magistrato di Campo Calabro, che guardando lo Stretto che tanto amava ha trovato la morte per mano mafiosa. Dal sangue versato, ancora una volta, nascono germogli di vita”.