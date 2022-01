Reggio Calabria: rinnovati gli organi sociali presso la sede del Circolo Rhegium Julii

5 Gennaio 2022 15:32

Si è svolta presso la sede del Circolo Rhegium Julii l’assemblea dei soci di fine anno nel corso della quale si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali. Dopo avere ricordato le indimenticabili figure dei fondatori dell’Associazione Giuseppe Casile e Franco Barillà e ringraziato tutti gli uscenti per il lavoro svolto, l’assemblea alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Per il quadriennio 2021-2024 sono stati designati per acclamazione i seguenti soci:

Giuseppe Bova – Presidente

Giuseppe Caridi – Vice Presidente

Giuseppe Bertone – Segretario

Alfredo Vadalà – Tesoriere

Benedetta Borrata – Componente

Francesco Costantino – Componente

Vincenzo Filardo – Componente

Rosaria Surace – Componente

Ilda Tripodi – Componente

Componente di diritto del nuovo direttivo, eletto per acclamazione presidente onorario, il socio Francesco Cernuto. L’Assemblea, nella sua autonomia, ha anche eletto un gruppo operativo che affiancherà il Direttivo nella organizzazione delle manifestazioni. Fanno parte di questo organismo i seguenti soci:

Claudio Bova e Orsola Toscano (per i servizi informatici, fotografici e video), Anna Foti e Natale Pace (per la comunicazione e i blog) Dina Porpiglia (per la progettazione pubblica), Mario Musolino (amministrazione) Rosellina Falduto, Florinda Minniti, Mafalda Pollidori, Elio Stellitano e Teresa Scordino (per il supporto alle iniziative culturali).